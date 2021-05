César Messias diz que Socorro Neri não consultou partido sobre decisão de ser secretária de Educação

A decisão de aceitar o convite para assumir a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Desporto (SEE) no governo Gladson Cameli foi uma opção pessoal da ex-prefeita Socorro Neri, deixou bem claro o presidente da executiva estadual do PSB, o ex-deputado federal, César Messias.

Aliás, César nem sabia que Socorro havia sido nomeada na manhã desta terça-feira, 4, para o cargo. Avisado pela reportagem, confirmou que a ex-prefeita não consultou o partido sobre aceitar o cargo em uma das mais importantes secretarias de governo. “Eu, como presidente do partido, não fui comunicado. A Socorro não conversou comigo. Tenho certeza que a opção dela foi pela educação. O que a gente tinha conversado lá atrás era de que ela voltaria para a UFAC”, afirma.

César Messias deixa claro que a ida de Socorro para a educação não interfere nos rumos do partido no Acre. “A decisão que ela tomou não interfere nos caminhos do partido. Se nós tivermos que lançar candidato ao governo, nós vamos lançar, se tivermos que apresentar candidatura ao senado, vamos apresentar . A decisão da minha amiga Socorro não interfere no PSB”, afirma César.

Sobre o futuro de Neri no partido, Messias afirma que a ex-prefeita não sofrerá nenhum tipo de sanção dentro da sigla e diz que é um orgulho tê-la nos quadros do PSB. “Reconheço que a Socorro é uma mulher extremamente inteligente, honesta na gestão e com sinceridade é uma honra ter um perfil como o da Socorro em nossos quadros. Não vai haver qualquer tipo de problema, apenas deixar claro que foi uma decisão pessoal”, diz César Messias.