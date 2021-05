Bolsonaro chega às 9h de sexta (7) à Base Aérea de Porto Velho

O presidente Jair Bolsonaro chega às 9 horas desta sexta-feira, 7 de maio, à Base Aérea de Porto Velho, onde toma um helicóptero e logo depois parte para a região do Abunã para inaugurar a ponte sobre o Rio Madeira.

Informes do Governo do Estado de Rondônia, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e da integrantes da bancada federal rondoniense confirmam o horário.

Existe a previsão de Bolsonaro conceder entrevista coletiva na ponte. Depois, retorna a Porto Velho e de lá para Brasília.