Bocalom anuncia R$ 20 milhões para construção de creches

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) na manhã desta terça-feira, 04, anunciou à imprensa na sede da Prefeitura a construção de novas creches na capital. Será destinado R$ 20 milhões dos cofres públicos da prefeitura.

Segundo o gestor, a rede municipal só atende crianças de 2 a 4 anos e com a construção de novas e readaptação das antigas creches, a Prefeitura passará a ofertar vagas para crianças de 0 a 4 anos. Ele não deu data de entrega das construções das novas creches.

“Aqui em Rio Branco não tem vaga para crianças de 0 a 2 anos. Eu quase caí de costas quando fiquei sabendo. Eu achava que aqui era de 0 a 4 anos, mas só de 2 a 4 anos. De 0 a 2 anos, eram as mães que tinham que se virar. Já definimos aqui, que iremos construir novas creches e a previsão é aproximadamente de quatro creches, além da reforma de todas as outras e adequação delas pra gente abrir um bom número de vagas para crianças de 0 a 2 anos”, afirmou.

Mais cedo, o prefeito publicou um decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) que desapropriou um terreno de 2.400,00 m² na rua São Damião, no Belo Jardim II, em Rio Branco.

O terreno foi declarado de utilidade pública e será destinado a construção de uma creche para a comunidade do bairro e adjacências. A avaliação do imóvel será realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA).