Acre anuncia pagamento do Prêmio de Valorização do Detran

O governador Gladson Cameli anunciou nesta terça-feira, 4, o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade de Trânsito (Pavat) referente ao exercício 2020. O valor, que será pago em parcela única, está previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores efetivos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Servidores técnicos e operacionais da autarquia recebem o Pavat em maio. Foto: Eduardo Gomes/Detran

Em sua fala, Gladson se dirigiu aos servidores, lembrando que este é mais um compromisso da atual gestão estadual com os trabalhadores que cumpriram as metas gerais do Pavat, previstas em decreto estadual. “O fruto do trabalho do governo, em conjunto com os trabalhadores do Detran resultou na redução dos índices de acidentes e morte no trânsito em nosso estado. Uma das nossas missões é honrar e valorizar os servidores públicos e a vida”, disse.

Relacionado

O valor corresponde a 100% do vencimento-base, classe I e referência I, de cada categoria. Este ano 193 servidores receberão o prêmio, que será creditado na folha de pagamento de maio.

“Temos trabalhado para organizar o Detran, tanto em gestão quanto na parte operacional, e para isso contamos com total apoio do governador Gladson Cameli. Os nossos servidores têm sido incansáveis neste período tão delicado pelo qual temos passado, que é a pandemia, e esta é uma forma de reconhecer o trabalho de quem tanto se dedica a servir a população. Pagar em dia é mais que obrigação, é uma demonstração de respeito”, disse Taynara Martins, presidente do Detran.