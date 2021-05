Projeto Escolinha de Capoeira da Ufac abre inscrições para atividades de 2021

O projeto de extensão Escolinha de Capoeira, da Ufac, começou a receber inscrições, até 5 de maio, para atividades que ocorrerão em 2021. Os inscritos poderão participar de dois minicursos: Iniciação à Capoeira e Introdução à História e Cultura Afro-Brasileira, abertos à comunidade interna e externa. As aulas serão por ensino remoto, enquanto durar a pandemia da Covid-19, sempre aos sábados pela manhã, com início na primeira semana de maio.

As inscrições devem ser feitas por e-mail encaminhado à coordenação do projeto, com manifestação de interesse e solicitação do formulário de inscrição para preenchimento. Menores de idade poderão participar com autorização e acompanhamento dos pais ou responsáveis. (Ufac)