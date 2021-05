Polícia prende assassino de professor de Marechal Thaumaturgo

A Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira,3, em Marechal Thaumaturgo, D.A.M, 26 anos, acusado pelo homicídio do professor Jovair Bezerra, 38 anos, na noite do último sábado, na Comunidade Foz do Arara. Duas espingardas, de calibres 20 e 36 foram apreendidas.

Os dois estariam bebendo juntos e durante um desentendimento, D.A.M, matou o professor por ciúmes.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Evandro Bezerra, explica que durante uma festa de aniversário, a vítima estava dançando com uma suposta ex-namorada do autor do homicídio. “Inicialmente o autor tentou contra a vida do professor, usando um punhal. Foi contido e não satisfeito foi em casa e pegou duas espingardas, usando a calibre .20 contra a vítima”, relatou.