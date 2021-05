Justiça interroga envolvido em latrocínio em chácara de familiar de Petecão

A Vara de Delito de Roubo e Extorsão do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) irá interrogar, nesta segunda-feira (3), Mauricélio Gomes Pereira, envolvido no latrocínio do caseiro da chácara que pertencia a mãe do Senador Sérgio Petecão (PSD).

A audiência, que será realizada por videoconferência, tem objetivo de ouvir Mauricélio, que prestará depoimento sobre o processo no qual ele é réu, que visa investigar o latrocínio do caseiro Argemiro Figueira de Farias, de 74 anos, morto durante um assalto em junho de 2020, na fazenda da matriarca do parlamentar.