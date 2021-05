Gonzaga denuncia péssimas condições da BR-364 e vai à Brasília em busca de recursos

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), aproveitou o final de semana para vistoriar as condições de trafegabilidade na BR-364 no trecho entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

O parlamentar aproveitou a visita para denunciar os péssimos serviços de manutenção realizados no trecho entre Sena Madureira. Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, Gonzaga mostra que o asfalto usado na recuperação da via desmancha ao ser manuseado com as mãos.

“Este final de semana percorri a BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A rodovia está em péssimas condições principalmente no trecho entre Sena Madureira e Feijó. Veja no vídeo a qualidade do asfalto colocado na rodovia”, disse o deputado desmanchando o asfalto.

O parlamentar levará o assunto para o superintendente do DNIT e presidente do Deracre durante reuniões nesta primeira semana de maio. Luiz Gonzaga já tem também agenda marcada com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, para buscar melhorias para a recuperação da BR-364 no Acre.

Veja o vídeo: