Em vídeo, Bolsonaro confirma presença na inauguração da Ponte do Madeira

O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou em vídeo sua participação na entrega da ponte sobre o Rio Madeira, em Rondônia. A ponte, localizada na BR-364, vai facilitar o acesso ao estado do Acre.

“Olá amigos de Rondônia e do Acre. No próximo dia 7 estaremos inaugurando a ponte do Rio Abunã. Um abraço a todos e até lá”.

A estrutura de quase 2 km de extensão é construída desde 2014 e tem o objetivo de facilitar o acesso ao estado vizinho, que atualmente é feito através de uma balsa. Para a obra foram gastos cerca de R$ 140 milhões.

Segundo estimativa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) é de que mais de 2 mil veículos passem pela ponte por dia assim que for liberada. A expectativa é de também agilizar e baratear o transporte de mercadorias entre Rondônia e Acre.