Ponte do Madeira deve trazer economia de R$ 3 milhões com travessia de mercadorias 

Dados da Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa), apontam que com a iminente inauguração da Ponte sobre o Rio Madeira, a obra vai trazer uma economia em média de R$ 3 milhões por mês somente com travessia de transporte.

Diariamente são gastos cerca de R$ 100 mil por dia com a travessia de mercadorias de diversos setores pela balsa que liga o estado de Rondônia ao Acre.

Com mais de mil metros de extensão, a ponte que vai ligar o Acre a Rondônia está com concluída e a inauguração marcada para o dia 7 de maio (sexta-feira) com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro e demais autoridades de ambos os Estados.

A obra do governo federal iniciado na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), teve início em 2014. Nesse período, foram gastos cerca de R$ 150 milhões.