Picolezeiro consegue mais de R$ 92 mil em vaquinha virtual e realiza sonho da casa própria 

Há mais de 20 anos morando de aluguel o picolezeiro Manoel Vieira, 58 anos, enfim realizou o sonho de conquistar a casa própria e mobiliada. A residência foi entregue no sábado (1°).

O recurso para adquirir uma residência ao senhor Manoel foi resultado de uma ajuda do coordenador do projeto Amigos Solidários no Acre, o policial Derineudo de Souza, que no fim do ano passado passou um dia ajudando o trabalhador a vender picolés nas ruas da cidade.

O vídeo viralizou e fez com que os representantes do perfil Razões para Acreditar entrassem em contato com o policial para que fosse aberta uma vaquinha virtual e ajudar Manoel. O resultado foi a arrecadação de quase R$93 mil que foi usado para adquirir o imóvel, reforma, compra de móveis e roupas.

O picolezeiro destacou que ao receber ajuda do policial não esperava a dimensão da ajuda que seria recebida. “Eu esperava ajuda e veio algo melhor, estou muito feliz”, declarou.

Em suas redes sociais, Derineudo disse que o momento foi de grande emoção e gratidão. “Estava explícito em seus olhos o quão feliz ele estava. Lágrimas rolaram, e os sorrisos foram incrivelmente vistos através do brilho em sua face”, escreveu.