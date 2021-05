Colisão entre carro e moto mata motociclista na rodovia AC-10

Uma colisão entre um veículo modelo Hyundai, de cor branca e uma motocicleta modelo Biz, de cor azul, placa MZR-6202, tirou a vida de José Carlos da Silva Barreto, 35 anos, na noite deste domingo (02). O acidente aconteceu no km 3, na Rodovia AC-10, mais conhecida como estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, José trafegava na moto Biz no sentido Porto Acre-Rio Branco na rodovia, quando inexperiente o condutor do veículo Hyundai colidiu contra a motocicleta. Com o impacto, a moto e a vítima foram arrastados por aproximadamente 35 metros. Após atropelar o motociclista, o motorista do carro fugiu do local.

Populares que passavam pelo local, acionaram a ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram para prestar os primeiros atendimentos, a vítima já se encontrava morta.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos do Perito Criminal. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que a falta de iluminação nos postes de energia pode ter contribuído para o acidente. A moto foi removida da rodovia e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).