Acre vai receber mais 20.920 doses de vacinas nesta segunda 

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, informou a chegada do novo lote de vacinas contra Covid-19 ao Acre, previstas para desembarcar na segunda (3), às 14h:10 minutos, no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Ao todo, o Ministério da Saúde vai enviar 19.750 doses da Astrazenica e mais 1.170 doses da PFIZER. Ambas os imunizantes serão usados para a vacinação de pessoas com comorbidades.

Quase 20 mil pessoas com comorbidades de Rio Branco já estão inscritas no Sistema Único de Saúde (SUS) para receber a primeira dose contra a Covid-19. Adultos de 18 a 59 anos com alguma doença preexistente devem fazer o cadastro para poder receber a vacina.

O Acre já recebeu 199.390 doses de vacinas que foram distribuídas aos 22 municípios. Informações do portal de transparência da prefeitura, Rio Branco já recebeu 46.769 doses e vacinou 42.024.

De acordo com o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.