Zoom é a plataforma escolhida pela Justiça do Acre para audiências após 1º de maio

A partir de 1º de maio a Justiça do Trabalho no Acre e Rondônia passará a utilizar exclusivamente o aplicativo Zoom como plataforma para videoconferências, audiências, sessões de julgamento, reuniões de trabalho e atendimento ao público.

A adoção da nova ferramenta, em substituição ao Google Meet, marca o cumprimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região da Resolução n. 337/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Ato Conjunto n. 54 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

O Zoom é uma ferramenta de videoconferência voltada para ambientes corporativos que suporta reuniões com até 500 participantes e 10 mil espectadores no modo webinar. Muito utilizada no meio empresarial, a solução se destaca pela estabilidade da conexão em qualquer dispositivo. O serviço funciona via navegador e em aplicativos para Windows, macOS, Linux, iPhone (iOS) e Android.

Os 24 Tribunais Regionais do Trabalho terão até o dia 30 de abril para implementar a nova ferramenta para a realização de videoconferências de audiências e sessões telepresenciais de julgamento. A medida foi anunciada desde o fim do ano passado pelo TST, através do Ato Conjunto TST.CSJT.GP 54/2020, que institui a adoção desta plataforma única.

A medida também facilita a atuação dos advogados que trabalham em diversas regiões do Brasil.