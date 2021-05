Sinhasique se desfilia do MDB e pretende disputa eleições 2022

A secretária de empreendedorismo e turismo, Eliane Sinhasique, revelou ao ac24horas na manhã deste sábado (1°), que comunicou o presidente da executiva estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), deputado federal Flaviano Melo, que está deixando o partido após 10 anos de trajetória política.

De acordo com a gestora do governo Gladson Cameli, o objetivo de sua saída é buscar um partido que lhe ofereça viabilidade política, haja vista que, deverá concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. “O MDB é um partido grande que tem pessoas mais fortes, eu preciso de um partido que possa concorrer em pé de igualdade”, explicou.

Questionada sobre qual partido deverá se filiar visando as eleições estaduais do ano que vem, Sinhasique não citou nomes, porém, adiantou que já tem tratativas com algumas siglas partidárias.”Já temos em mente alguns partidos. Porém tem que ser um que esteja aliado ao governador Gladson Cameli”, ressaltou.

Eliane disse que teve uma conversa bastante amigável com o deputado Flaviano Melo, na ocasião, a ex-parlamentar adiantou que o dirigente pediu que ela pensasse melhor em sua decisão em deixar o ‘Glorioso’. “A conversa foi boa, ele disse que era para pensar melhor Sempre fui alinhada com o partido, ele ficou triste com a decisão, mas, eu contribui com o partido”, explicou.

Sinhasique se filiou ao partido em 2011, no ano seguinte foi eleita vereadora da capital, em 2014 conseguiu se eleger deputada estadual, mas, em 2018 não obteve votos suficientes para conseguir a reeleição.