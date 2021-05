Sem drive-thru, vacinação contra covid-19 na capital segue neste sábado das 8h às 12h

A Secretaria de Saúde de Rio Branco (Semsa) divulgou que a vacinação contra a Covid-19 continua neste sábado (1º) para pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a doença. A vacinação vai ocorrer das 8h às 12h.

De acordo com o secretário de saúde, Frank Lima, o órgão também está aplicando as segundas doses, conforme data prevista na carteira de vacinação dos idosos. Segundo ele, neste sábado, o drive-thru, montado no antigo pátio do Detran-AC em frente do 7º BEC, vai estar fechado.

Lima explicou que a imunização ocorrerá apenas em três unidades de saúde sendo, Urap Cláudia Vitorino – no bairro Taquari; Urap Hidalgo de Lima – no bairro Palheiral e Urap Roney Meireles – Conjunto Adalberto Sena. Os profissionais ainda estão vacinando idosos que ainda não tomaram a 1ª dose do imunizante.