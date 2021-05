Polícia Civil cumpre mandados e encontra droga na parte alta de Rio Branco

Na manhã deste sábado, 1º de maio, Dia do Trabalho, a Polícia Civil por meio da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil, com apoio da Companhia de Cães da Polícia Militar do Acre, cumpriu cinco mandados judiciais de busca e apreensão. Durante as diligências foram arrecadados 02 tijolos e 08 cigarros de substância esverdeada aparentando ser maconha.

O produto encontrado em um imóvel abandonado no bairro Defesa Civil será encaminhado para o Instituto de Criminalística para ser periciado e, assim, dar continuidade à investigação conduzida pelo Dr. José Adonias, Delegado Adjunto da 5ª DRPC.

“A Polícia Civil não para. Em pleno feriado cerca de 30 Policiais Civis estiveram cumprindo os mandados expedidos pelo Poder Judiciário acreano. As ordens judiciais foram expedidas no curso de investigação criminal que visa apurar a traficância de droga nos bairros da parte alta de Rio Branco”, enfatizou o Dr. José Adonias.