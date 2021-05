No dia do trabalhador, Gladson parabeniza servidores e garante investimentos

O governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu parabenizar neste sábado ,1º de maio, Dia do Trabalhador, todos os servidores da iniciativa pública e privada do Estado. Na mensagem publicada nas redes sociais, Cameli garante início das obras para aquecer a economia acreana.

Segundo o gestor, o gesto é destinado aos servidores da saúde que estão diariamente no combate à pandemia do coronavírus. Cameli destacou que o governo vem trabalhando para valorizar os servidores, a prova, para ele, é o pagamento dos salários em dia e antecipação do 13° salário para julho, prática corriqueira em sua gestão. “É uma forma de injetar mais dinheiro na economia e gerar novos empregos”, ressaltou.

Gladson disse ainda que a equipe governamental está empenhada em preservar os empregos existentes no Acre, através de uma decisão que visou a abertura segura das atividades comerciais em meio a crise na saúde.

Por fim, o chefe do executivo citou a criação do Cartão do Bem, um projeto do governo que tem por objetivo socorrer famílias de baixa renda com auxílio mensal de R$ 150.