No Dia do Trabalhador, Bocalom enaltece aqueles que ajudam a cuidar de Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) publicou um vídeo nas suas redes sociais neste sábado, 01 de maio, Dia do Trabalhador, parabenizando todos os trabalhadores, em especial, aqueles que ajudam a cuidar de Rio Branco.

No vídeo, enquanto o gestor falava apareciam ações de garis, margaridas e servidores da Emurb que atuam no recapeamento de várias ruas da capital. “Quero parabenizar a todos os trabalhadores de Rio Branco, mas também do nosso querido estado do Acre. Especialmente, os trabalhadores que estão na rua pra poder ajudar a deixar a nossa cidade mais limpa, mais bonita e com mais saúde. Então, obrigado a vocês que estão de todo o coração cuidando da nossa cidade, fiquem todos com Deus!”, afirmou.

Na primeira quinzena de março, Bocalom acionou policiais da Tropa de Choque do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) contra as margaridas e os garis que protestavam em frente à sede da Zeladoria de Rio Branco, em razão dos salários atrasados.