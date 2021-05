Acre recebe mais 1.400 doses da vacina Coronavac neste sábado

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), informou que desembarcou no Aeroporto Internacional de Rio Branco, na tarde deste sábado (1°), o 15° lote de vacinas contra Covid-19. Segundo informações repassadas pela assessoria do governo, ao todo foram apenas 1.400 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo (SP).

De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, das doses enviadas ao Acre, 800 serão destinadas para a 2° dose de idosos, profissionais de saúde e segurança, as demais 600 são para a imunização da 1° etapa de pessoas com comorbidades, desde que, tenham realizado o cadastro em uma das unidades de saúde da capital.

A remessa foi levada para o Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI) para distribuição para os municípios acreanos