Sena Madureira deve lançar edital de processo seletivo com 320 vagas na Educação

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), sancionou nesta sexta-feira, 30, a lei 688, que dispõe sobre a contratação em caráter emergencial de professores e coordenadores pedagógicos no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SEME). O edital de contratação deverá ser publicado nos próximos dias.

A lei autoriza Mazinho Serafim a contratar 320 profissionais da educação por 90 dias. As contratações serão amparadas e regidas pela lei 144/2005 de 06 de setembro de 2005, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Pessoal do Poder Executivo Municipal (PCCR).

Das 320 vagas, 240 serão para o ensino fundamental, 1º ao 9º ano, 30 para creche e 50 para pré-escolar.