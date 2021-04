Saída de Alysson Bestene da Secretaria de Saúde é adiada pelos próximos 60 dias

O secretário de saúde, Alysson Bestene, que deveria deixar o cargo no início do mês de maio, vai ficar comandando a pasta por pelo menos mais 60 dias. Ele atendeu a um pedido do governador Gladson Cameli, que pediu que ele ficasse Sesacre até que definições quanto a alguns convênios internacionais fossem fechados.

Bestene comunicou ao governador que deixaria a pasta no início do ano e desde então preparava sua saída, repassando todos os comandos gradativamente para a sua secretária-adjunta, Paula Mariano, cotada para ser titular com a saída do gestor.

Alysson deverá deixar a Saúde para trabalhar diretamente com Cameli na articulação política. A reportagem apurou que ele deverá ser candidato a deputado federal nas eleições de 2022.