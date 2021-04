Leilão garante R$ 161,5 milhões para ligar redes isoladas em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizou nesta (30) um leilão para fornecimento de energia para a localidades isoladas do Acre ao Sistema Interligado Nacional. A Rovema Energia S/A comprou o lote acreano.

No total, estão previstos investimentos de R$ 161.596.000, ao longo do contrato de 30 meses, para atender as localidades de Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá.

Outros lotes também foram negociados. O lote do Acre foi negociado com deságio de 15,08% e preço final de R$ 1.098/MWh. A solução energética foi o óleo diesel.

O certame contratou soluções de suprimento em óleo diesel ou fontes renováveis, para atender a 23 localidades no Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, além do já citado Acre. O início do suprimento em 1º de abril de 2023 e a duração dos contratos varia de 28 a 180 meses, a depender da localidade.

Organizado em conjunto com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o 2º Leilão de Energia para Sistemas Isolados negociou a potência total de 97,28 MW. As fonte de energia ofertadas foram óleo diesel, gás natural e biodiesel.

Pelas regras, venceu a disputa a empresa que ofereceu o maior deságio em relação ao valor inicial previsto em edital: de R$ 1.293,00/MWh para o lote 1, do AC.

O certame, realizado de forma 100% virtual pela primeira vez, seguiu as diretrizes da Portaria MME n°. 341, de 11 de setembro de 2020, e ofertou projetos para usinas a biodiesel, gás natural e óleo diesel.

Quatro dos oito participantes se sagraram vencedores do leilão, por oferecerem o menor preço de venda da energia. O deságio médio foi de 19,4%.

Os vencedores terão prazo de dois anos para entregar as 23 centrais geradoras das 5 soluções de suprimento que propuseram para o abastecimento das localidades, ofertando carga diretamente para as distribuidoras que atendem o consumidor final.