Farmacêuticos do Acre vão pedir ao MS envio de vacina para categoria

A falta de vacinação dos profissionais da rede farmacêutica foi colocada pela categoria em reunião com a diretora do Plano Nacional de Imunização do Estado, Renata Quiles, acompanhada dos secretários de saúde do estado e do município, Alysson Bestene e Frank Lima, em videoconferência na manhã desta sexta-feira (30).

A reunião contou com a presidente do Sindicato do Comércio Farmacêutico do Estado do Acre (SINPOFAC) Lara Sousa, do deputado estadual André da Droga Vale, do presidente do Conselho Regional de Farmácia João Vitor e do Conselho Federal de Farmácias, Romeu Cordeiro.

Na reunião, representantes da saúde do Estado explicaram que a falta de vacinação dos farmacêuticos ocorre devido a ausência de um lote carimbado pelo Ministério da Saúde (MS) para esse determinado fim.

Ao ac24horas, o especialista em Vigilância Sanitária, Edmilson Alves, afirmou que a categoria recebeu orientação para que se faça uma lista e protocole junto ao Ministério da Saúde por meio de suas entidade federal para envio de doses para essa categoria.

“O MS dimensionou um número erradamente de profissionais de saúde do Acre. Segundo informações, eram 18 mil estipulados pelo MS, mas o número é muito acima disso. Então, para o MS eles mandaram todas as vacinas de profissionais de saúde. Então, todos os profissionais de saúde que não foram ainda vacinados, por exemplo, fisioterapeutas, dentistas e farmacêuticos, é necessário comunicar Brasília para que eles forneçam um novo lote, porque eles acham que já foi concluída essa etapa. O nosso papel vai ser explicar ao MS que ainda há muitos profissionais de saúde para serem vacinados”, afirmou.