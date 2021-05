Condutor perde controle de veículo, colide contra carro estacionado e capota ao lado do PS

O condutor de um veículo modelo Fiat Mobi, de cor branca, placa QLY-4792, não identificado, sofreu um grave acidente e capotou o carro na noite desta sexta-feira, 30, na rua Isaura Parente, nas proximidades do Pronto-Socorro, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações informações da polícia, o condutor trafegava no seu veículo na Avenida Getúlio Vargas e ao fazer a conversão a esquerda no semáforo e entrar na rua Isaura Parente, perdeu o controle da direção e colidiu com o veículo Fiat Uno, de cor cinza, placa NAA-0553, que estava estacionado e capotou. O motorista sofreu apenas escoriações e não precisou da ajuda dos paramédicos do SAMU.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito foram acionados e isolaram a área. O proprietário do veículo pediu ajuda a populares para desvirar o veículo e acionou um guincho. O carro foi levado e a rua foi liberada.