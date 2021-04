Com doação de Wesley Safadão, projeto entrega 700 kits escolares a crianças do Acre

A Associação Olhar Diferente, que realiza trabalho social a pessoas em situação de vulnerabilidade social no Acre, foi contemplada com a doação do cantor Wesley Safadão no valor de R$ 22.573,14. O recurso foi angariado no 1º Bazar “W Solidário” promovido pelo cantor no ano passado.

A Plataforma Transforma Brasil selecionou um projeto de cada região do Brasil e a Associação Olhar Diferente foi contemplada representando a região Norte. A princípio, o recurso deveria ser usado em atividades de incentivo à educação e cultura, inclusive, a associação levou aproximadamente 150 crianças ao circo, mas as programações foram interrompidas devido a situação de pandemia e obediência às medidas restritivas.

Diante do cenário de pandemia, o desemprego e a fome, parte do recurso foi redirecionado a compra de 700 kits escolares destinado às crianças cadastradas que residem em 13 comunidades: Panorama, Sapolândia (Hélio Melo), Favelinha (SESI), Vila Maria, Taquari, Ilson Ribeiro, Caladinho, invasão do Tucumã, Ramal Bom Jesus, Favelinha (Mocinha Magalhães), Bairro da Paz, Travessa da Felicidade, Padre Cícero e Papoco.

Cada kit escolar contém: caderno espiral ou brochura, borracha, lápis, apontador, cola, tesoura, agenda, lápis de cor, copo plástico para os menores, mochila com estojo e uma máscara personalizada doada por voluntários do grupo @máscaraparatodos, parceiro do projeto desde o início da pandemia.

As entregas dos kits tiveram início nesta quinta-feira, 29, tendo em vista que o ano letivo de 2021 está previsto para iniciar na próxima semana. Para acompanhar as entregas e as inúmeras ações sociais desenvolvidas, acesse a página oficial do projeto no Facebook e Instagram: @projetoolhardiferente.

“Queremos prestar contas com a sociedade acreana e com o cantor Wesley Safadão que confiou essa doação a nossa associação. Acreditamos que a transparência é primordial para garantir a idoneidade do trabalho social que desenvolvemos. Com a doação foi possível beneficiarmos também crianças de 5 a 12 anos, nos segmentos do Ensino Infantil às séries iniciais do Ensino Fundamental”, explicou a presidente do Projeto Olhar Diferente, Karoliny Oliveira, ao registrar sua gratidão a todos que vem somando ao projeto.