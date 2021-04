Bocalom nomeia mais seis comissionados e exonera diretor administrativo do Saerb

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas) nomeou nesta sexta-feira, 30, seis cargos em comissão para o Instituto de Previdência do Município (RBPrev) e exonerou o diretor do administrativo e financeiro do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), José Chagas de Araújo. As novas nomeações e a exoneração foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

Na lista, as nomeações são para o cargo de chefe do Controle Interno e do Setor de Material e Patrimônio, além disso, há nomeações para a Procuradoria Jurídica do órgão, Secretaria Administrativa, Diretoria de Previdência e Divisão Administrativa do Instituto de Previdência do Município.

O prefeito nomeou ainda o chefe do Setor Material e Patrimônio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).