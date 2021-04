Viaturas da Civil e da PM estão paradas por falta de combustível em Acrelândia

As viaturas da Polícia Civil e Militar estão paradas por falta de combustível em Acrelândia, no interior do Acre. A situação foi exposta pelo vereador do município e sargento da reserva da Polícia Militar, Sargento Belmont.

Segundo o parlamentar, a situação na segurança pública do município é caótica por falta de apoio por parte do estado. “As viaturas da PM e Civil estão sem abastecer por falta de combustível, isso é uma coisa lamentável, como que os nossos policiais vão executar suas atividades com êxito?”, indagou o parlamentar.

Outras duas situações colocadas pelo parlamentar, foram as péssimas condições estruturais em que se encontra a única delegacia da cidade e o remanejamento pelo governo do Acre de agentes para outras cidades. Segundo ele, o ar-condicionado na recepção está danificado já faz quase três anos e até o momento não foi consertado.

“Tanto a PM como a civil trabalham em uma delegacia sem uma estrutura necessária para que estes profissionais possam desenvolver suas atividades com sucesso. Espero que o governo possa olhar com carinho para a segurança do nosso município“, ressaltou.

Com colaboração da Acrelândia News.