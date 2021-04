Setores da prefeitura desgastam gestão de Bocalom, diz N. Lima

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, N. Lima (Progressistas), afirmou na sessão desta quinta-feira, 29, que alguns setores da gestão de Tião Bocalom (Progressistas) têm acarretado desgaste ao gestor da capital.

A fala do parlamentar se deu após publicação da RBtrans contendo quatro dicas para os condutores trafegarem nas vias esburacadas de Rio Branco. Na publicação, a RBtrans destaca que os buracos são um problema, pois podem danificar peças como pneus.

“Eu acho que alguns setores da sua administração tem causado esse problema todo em sua administração. Então, eu acho que a vossa excelência o prefeito tem que chamar a sua administração e se reunir no final de semana e chamar todos a responsabilidade. Nem na época do PT, que ficou três vezes mais com ruas esburacadas, quando o galo da madrugada [Marcus Alexandre] passou para Socorro Neri, eles não fizeram uma cartilha ensinando o povo a desviar das ruas esburacadas. Tenho certeza que isso não saiu da cabeça do prefeito ou do ex-vereador João Marcos que está lá na RBtrans. Acho que o prefeito tem que ter cuidado com esses assessores que tomam as decisões por eles mesmo e aí chega nessa situação”, afirmou.