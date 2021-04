Servidores terceirizados fecham estrada do Quinari em protesto por atraso de salários

Foto: Kennedy Santos/ac24horas.com

Como até agora muito tem se falado, mas nada de solução, os funcionários terceirizados da empresa TecNews perderam a paciência. Desde às 6 horas da manhã desta quinta-feira, 29, os servidores que estão com quatro meses de salários atrasados bloquearam em forma de protesto a estrada na entrada do município de Senador Guiomard.

No município, são cerca de 58 pessoas que estão há mais de 120 dias sem ver a cor de seus salários. Com faixas e cartazes, os servidores afirmam que estão com dificuldades de alimentar a família e pagar as contas básicas, mesmo tendo salários a receber.

Protestos em outros municípios do estado podem acontecer nas próximas horas, já que a situação atinge a capital e o interior do estado.

Na semana passada, o governador Gladson Cameli afirmou ao ac24horas que vai suspender o contrato de todas as empresas terceirizadas, mas que antes será feito o pagamento dos débitos junto as empresas para que possam pagar os salários dos servidores.

