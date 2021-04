Semsa é acusada de negligenciar vacinação de fisioterapeutas e farmacêuticos contra Covid-19

O vereador Ismael Machado (PSDB), na sessão desta quinta-feira, 29, da Câmara de Rio Branco, cobrou da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) isonomia na vacinação contra a Covid-19 ao criticar a falta de vacinação dos fisioterapeutas autônomos e de instituições privadas.

“Os fisioterapeutas que também são heróis têm ido nas casas de pessoas para o tratamento do Covid-19 e dentre outras ações. Os fisioterapeutas estão contemplados no PNI do Ministério da Saúde. Será necessário uma intervenção do MP? O MP vai ter que atuar nas questões dos farmacêuticos e também dos fisioterapeutas? São profissionais que estão sendo discriminados. Já cobrei essa isonomia. Por que tá acontecendo isso, secretário? Isso é discriminação e pasmem que são entre os profissionais de saúde. Trate todas as categorias que estão se doando no combate a essa pandemia com isonomia. Não queremos privilégio para ninguém, mas ninguém aceitará essa discriminação”, afirmou.

O vereador Rutênio Sá (Progressistas) concordou com as críticas do parlamentar e convidou Ismael para ir em busca de sanar esse problema da categoria nesta sexta-feira (29). “Se o senhor não tiver compromisso nesta sexta-feira, iremos atrás de solucionar esse problema”, afirmou.