Petista culpa Bolsonaro após gasolina chegar a R$ 8,40 no Acre

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Cesário Braga, usou as redes sociais nesta quinta-feira (29), para registrar que o preço da gasolina chegou a R$ 8,40, no município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre.

Segundo ele, além da alta no combustível, a região também sofre com o aumento no preço do gás de cozinha, que está custando R$ 130 no comércio local. Braga ressaltou que o presidente Jair Bolsonaro é o principal culpado. “Ele continua mantendo o preço do combustível vinculado ao dólar e ao mercado internacional, com isso, quem sofre é a população”, declarou.

O petista afirmou que a única solução para que o país reduza o valor cobrado no gás e gasolina, é elegendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Chefe do Palácio Rio Branco nas eleições do ano que vem. Por isso queremos o Lula de volta”, encerrou.

Veja a vídeo: