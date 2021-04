Prefeitura inclui grávidas e puérperas em grupo prioritário de vacinação em Rio Branco

Além dos portadores de comorbidades, as mulheres grávidas e puérperas, que são mulheres que deram à luz em um período em média de até 45 dias, já podem fazer o cadastro para serem vacinadas em Rio Branco assim que tiver início a imunização de pacientes com comorbidades de 18 a 59 anos.

A prefeitura de Rio Branco anunciou que está atendendo uma nota técnica do Ministério da Saúde que orienta aos municípios incluírem as grávidas e puérperas na lista. Em Rio Branco, por falta da vacina, a campanha ainda continua atendendo idosos acima dos 60 anos. A previsão para o início da vacinação do público com comorbidade é maio.

Assim como quem tem alguma doença pré-existente que torne a pessoa do grupo de risco, as grávidas e puérperas precisam fazer um cadastro em uma unidade de saúde do município. É necessário comparecer a uma URAP ou Unidade Básica de Saúde com um documento de identificação, comprovante que esteja grávida ou deu à luz recentemente e o cartão do SUS. Nos casos de pessoas com comorbidades, é preciso um laudo médico que ateste a doença

“Recebemos a nota do Ministério da Saúde e estamos cumprindo com a orientação. Basta que as grávidas e puérperas procuram uma unidade de saúde, façam seu cadastro. vão ser vacinadas”, destaca Frank Lima, secretário de saúde de Rio Branco.