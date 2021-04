O jogo de cartas marcadas do Palácio Rio Branco

PARA INÍCIO DE CONVERSA, não acredito que o ex-senador Jorge Viana (PT) será candidato a governador, como propagou ontem no BLOG, o presidente do PT, Cesário Braga. É errado apostar que, o PT estando bem na eleição presidencial do próximo ano com Lula, isso possa favorecer uma candidatura dos petistas ao Palácio Rio Branco.

Um fato não tem nada a ver com outro. O Jorge deverá focar mesmo é no Senado, torcendo por um maior número de candidaturas, para pulverizar os votos dos adversários. O PSOL aventa ter candidato próprio ao governo, mas não deve ser nada que assuste os principais concorrentes.

A eleição será mesmo polarizada entre o governador Gladson Cameli (PP) e o senador Sérgio Petecão (PSD), não há clima político e nem um nome de densidade eleitoral, para entrar neste jogo como alternativa a ambos. O jogo do Palácio Rio Branco é um jogo que tem duas cartas marcadas na mesa: Gladson e Petecão. Não dá para vislumbrar outro nome que venha ser protagonista. O resto vai ficar por conta do eleitor.

PEÇA ROCAMBOLESCA

NUMA LINGUAGEM REBUSCADA, sem objetividade, o ex-senador Jorge Viana (PT) se posicionou na sua página na internet sobre a eleição de 2022. Causou inveja ao personagem do Chico Anísio, o “Rolando Lero”. A única coisa que pôde ser pinçada é que ele vai comandar o processo sucessório dentro do PT. Ou seja: novidade zero.

A QUEM INTERESSAR POSSA

QUEM me falou que o ex-senador Jorge Viana (PT) será candidato ao governo, foi o presidente do PT, Cesário Braga, sem pedir segredo. Em dúvida, procurar o Cesário.

TOMANDO ÁGUA COM SABÃO

DEPOIS dos últimos acontecimentos na fronteira, o PT está tomando água com sabão se pensa que a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, será candidata a deputada federal pelo partido. Esse projeto já foi para o espaço.

NÃO ME ADMIRO

NÃO ME causa nenhuma admiração, depois de tudo, se a prefeita Fernanda Hassem (PT) aparecer em 2022, filiada ao SOLIDARIEDADE. Cada um que procure seu quadrado.

COMEMORAR A DEVASTAÇÃO?

O ACRE apareceu esta semana nas publicações nacionais como um dos campeões de desmatamento. As entidades estaduais do meio ambiente não têm o que comemorar. Deveriam era estar envergonhadas, pela triste notícia.

PARA NÃO FICAR NO ZERO

NÃO CONCORDO com quase nada que a ex-senadora Marina Silva (REDE) prega. Mas, para não ficar no zero, ela está coberta de razão ao combater a estrada prevista para cortar a região da Serra do Divisor. Só vai servir para abrir pastos de fazendas ao longo do seu trajeto, e criar uma via de escoamento para a cocaína produzida no Peru. O argumento do progresso para o Juruá, é balela.

CONVERSA QUE CORRIA

CONVERSA que corria ontem nos bastidores era que, o secretário de Meio Ambiente da PMRB, Normando Sales, é cotado para assumir a chefia de gabinete do prefeito.

ADVERSÁRIO DE PESO

A SENADORA Mailza Gomes (PP), nome natural para a reeleição, terá um adversário de peso a enfrentar para se consolidar na chapa do governador Gladson ao Senado. Márcio Bittar (MDB), que trabalha para o espaço ser ocupado por Márcia Bittar. Já participou ao governador.

COMENTÁRIO DE UM LEITOR

LEITOR do BLOG fez ontem, o comentário: “Crica, quando soltam que o Jorge Viana disputará o governo, é para encorajar a aparecer mais candidaturas ao Senado. O Jorge é candidato a senador, seu sonho de consumo”.

SEM ATRATIVOS

É, sem dúvida, o nome ideal para tentar levantar o PT. Mas, não será missão fácil para o Jorge Viana, fora do poder, o partido não tem mais o atrativo dos cargos.

MIRANDO A PRESIDÊNCIA

QUANDO desiste de disputar um mandato de deputado federal para tentar a reeleição, o deputado José Bestene (PP), mira a presidência da ALEAC, na próxima legislatura.

BOA VONTADE

É de se ressaltar o empenho e a boa vontade do governador Gladson em tentar comprar vacinas, mas esbarra num obstáculo: não tem vacina para vender.

FALANDO PARA AS PAREDES

OS VEREADORES estão deixando o articulador da PMRB, Helder Paiva, falando com as paredes. O escutam por educação, mas não dão bola, afinal, não resolve nada.

INFORMAÇÃO SEGURA

O BLOG tem informação segura de que, um parlamentar de oposição da bancada federal do Acre trabalha para chamar dirigentes da SESACRE, para falar dos recursos federais da Covid, na CPI da Pandemia, no Senado.

NOVA COMPOSIÇÃO

NA composição do novo conselho político do governo, do grupo desfeito apenas um ex-integrante foi convidado a ficar. O grupo antigo existiu no decreto, não funcionou.

DENTRO DO FIGURINO

ATÉ entre os integrantes da oposição na “CPI da Educação, na ALEAC,” há o entendimento que, nos escândalos em apuração, e que já redundaram em prisões, o governador Gladson Cameli está limpo, foram atos praticados por assessores, sem o seu conhecimento.

TENTANDO VOLTAR

QUEM se articula para voltar a disputar uma vaga na ALEAC na próxima eleição, é o ex-deputado Eber Machado (PDT), mas seria bom procurar outro partido, não ficou bem na cúpula do PDT, na eleição municipal.

NOMES NA PAUTA

O PDT já tem encaminhado três nomes para compor a sua chapa de deputado federal para 2022, Jesus Sérgio (PDT), que buscará a reeleição; o deputado Luiz Tchê (PDT), e a vereadora Michelle Melo (PDT). Já é um bom começo.

ARRASTÃO NO ALTO ACRE

QUEM ESTARÁ no Alto Acre neste fim de semana articulando com lideranças da região, é o senador Petecão (PSD), acompanhado do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim. O Mazinho (MDB) deve disputar um mandato de deputado federal.

CHAPAS ATRATIVAS

PSD, REPUBLICANOS, PTB, PSL, são partidos que pretendem formar chapas para disputar vagas na ALEAC, não aceitando deputado estadual na composição.

AFASTA DE CARA

UM CANDIDATO que não se elegeu, mas foi bem votado nas últimas eleições, geralmente vai procurar se filiar a um partido que não tenha concorrentes com mandato.

TRABALHO SOCIAL

OUTRO que deve tentar voltar á ALEAC é o ex-deputado Heitor Junior, que tem um trabalho social relevante voltado para ajudar os pacientes com hepatites.

BOM TRABALHO

QUEM TEM FEITO um bom trabalho na Rádio Difusora Acreana, é o radialista Raimundo Fernandes que, quando pegou a emissora, ela estava um cacareco, com um transmissor velho e sem potência. Com ajuda da ex-secretária Silvânia Pinheiro, a RDA tem novo transmissor, com longo alcance de ouvintes. A RDA deveria ser mais utilizada pelo governo na sua comunicação.

BANCADA DAS PODEROSAS

A BANCADA DO BATOM na ALEAC, formada pelas deputadas Meire Serafim (MDB), Antonia Sales (MDB), e Maria Antonia (PROS), é forte politicamente, e é muito provável que as três tendem a serem reeleitas em 2022.

SAIU DO ZERO

UM DOS PARTIDOS pequenos que saiu fortalecido da última eleição municipal foi o PROS, que existia no papel. O presidente Francisco Deda inflou o PROS, que hoje tem prefeito, deputado, e vereadores em vários municípios.

FRASE MARCANTE

“Qualquer espécie de palavra que você disser, a mesma você ouvirá”. (Ditado Grego).