Mailza visita navio hospital Dr. Montenegro: “O cuidado à saúde das pessoas é nossa prioridade”

Atendendo um pedido do governador Gladson Cameli, a parlamentar solicitou aos ministérios da Saúde e Defesa envio do navio hospitalar para o Juruá; unidade já realizou cerca de 7 mil atendimentos em 18 comunidades ribeirinhas da região

“Senadora Mailza, muito obrigado pelo seu esforço. Graças ao seu pedido, o Navio Dr. Montenegro hoje está no Juruá e quase 7 mil pessoas já foram beneficiadas com saúde de qualidade”. Com essas palavras, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) foi recebida pelo comandante Fábio Laprovita na manhã desta quinta-feira, 29, para conhecer a unidade hospitalar fluvial que leva assistência médica a populações ribeirinhas.

Acompanhada do prefeito Zequinha Lima e da ex-primeira-dama do Acre, Beatriz Cameli, viúva do ex-governador Orleir Cameli, que durante seu mandato, encomendou a construção do navio que serviu como balsa-hospital para as populações carentes do estado, Mailza visitou consultórios médicos e odontológicos, sala de mamografia e vacinação e farmácia e falou da importância dos atendimentos a saúde básica.

“Este navio hospital é um exemplo de acolhimento e humanização. Quando o governador Gladson Cameli me solicitou, pedi aos ministros da Defesa e Saúde e eles prontamente nos atenderam. O cuidado da saúde das pessoas, especialmente dos ribeirinhos que moram as margens dos rios na região do Juruá, é muito nossa prioridade. Ele leva saúde a quem mais precisa, pois vai até as pessoas. Nossa população”, disse a senadora.

“Agradeço a senadora pela presença a bordo do nosso navio. Nesses 30 dias mais de 18 comunidades foram atendidas e cerca de 7 mil atendimentos médicos e odontológicos já foram feitos no Alto Juruá. É uma grata satisfação para mim e minha tripulação por esse trabalho que já vem sendo realizado há 21 anos junto a população ribeirinha levando atenção básica de saúde para eles que tanto necessitam”, disse o capitão de corveta, comandante Fábio Laprovita.

Emocionada, a senadora disse ainda que viu um exemplo de força humanitária do serviço prestado pelo Navio Hospital Dr. Montenegro, um legado deixado por Orleir Cameli. “Parabéns à equipe, Marinha do Brasil e a todos que contribuem para continuação desta nobre missão em favor do próximo”, destacou.

A viúva do do ex-governador do Acre, Beatriz Cameli falou da emoção. “Enquanto percorríamos os corredores, passava um filme na minha mente. Senti uma grande emoção ao pensar no grande benefício que ele traz ao fazer tantos atendimentos nos rios amazônicos, e tudo graças ao seu mentor, o Orleir”, disse Beatriz.

Devido à baixa das águas do rio Juruá, a unidade está prestando atendimento à população de Cruzeiro do Sul e conta com o apoio da prefeitura na logística e agendamento de consultas de acordo com o calendário elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde.

A bordo, há uma equipe de 22 profissionais de saúde que atuam em dois consultórios médicos e dois odontológicos, realiza exames laboratórios e de análises clínicas, dermatológicos, ginecológicos, radiológicos e vacinação. A unidade hospitalar dispõe ainda de instrumentos para a realização de pequenos procedimentos cirúrgicos e leva medicamentos aos pacientes das comunidades mais distantes da Amazônia.