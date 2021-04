Irmão do ex-senador Aníbal Diniz morre de infarto fulminante

O irmão do ex-secretário de comunicação do governo do Acre e ex-senador pelo PT, Aníbal Diniz, Lazinho Diniz, morreu nesta quinta-feira, 29.

Lazinho, que foi diretor do Deracre, tinha 63 anos, e morreu vítima de um infarto fulminante em sua fazenda, localizada na BR-364, quilômetro 63, sentido Rio Branco a Sena Madureira.

Lazinho, assim como o irmão Aníbal, era do Paraná, mas já morava no Acre há várias décadas.

Lazinho deixa dois filhos e a família não informou detalhes sobre velório e sepultamento.