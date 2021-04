Gladson Cameli debate segurança de fronteira e Covid-19 em Pando, Bolívia

O governador Gladson Cameli estará nesta quinta-feira (29), em Brasiléia. Ele irá contemplar o Alto Acre com o Cartão do Bem, às 11 horas. Famílias de Epitaciolândia também receberão o Cartão.

Cameli visitará Cobija, capital do Departamento Boliviano do Pando, para tratar questões de segurança pública e da pandemia da Covid-19 na fronteira. As tratativas se darão em reunião promovida pelo país vizinho.

O governo do Acre pretende investir R$ 9,5 milhões no Cartão, e o objetivo é que a ajuda chegue a 18.880 famílias consideradas invisíveis do ponto de vista social. A distribuição vem sendo feita aos municípios em proporção à população. Já são mais de 3.000 famílias atendidas até agora com auxílio de R$150.

(Com RAFM)