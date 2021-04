Ex-secretário Emylson Farias vai continuar longe das delegacias

O delegado de Polícia Civil, Emylson Farias, deverá passar mais uma temporada longe das delegacias, seu local de trabalho. Foi publicado na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 29, a renovação da cessão do servidor para a Assembleia Legislativa onde supostamente cumpre expediente a pedido do deputado Luiz Tchê (PDT). Ele ficará cedido ao parlamento até dezembro deste ano com ônus para o governo do Estado.

Emylson que chegou a ser secretário de segurança pública na gestão do PT e foi candidato a vice-governador de Marcus Alexandre, não voltou mais para a segurança pública após as eleições de 2018. Em todo este período, esteve cedido à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

A cessão de servidores da administração pública estadual à Aleac é baseada em um termo de cooperação técnica, tanto que, além de Emylson, outros oito servidores estaduais estão tendo, no Diário de hoje, a prorrogação de prestação de serviços no parlamento estadual.