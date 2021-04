Empresa diz que Moisés teve atitudes mentirosas e que atrasos é culpa do governo

Foto: Kennedy Santos/ac24horas.com

A empresa Tec News em nota na tarde desta quinta-feira, 29, rebateu o secretário de relações extraordinárias, Moisés Diniz, acerca dos atrasos dos terceirizados na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Mais cedo, o assessor e ex-deputado, Moisés Diniz, negociou com os servidores da empresa terceirizada Tec News que desde às 6 horas da manhã desta quinta-feira, 29, bloquearam a estrada de Senador Guiomard. Ao lado do deputado estadual Roberto Duarte (MDB), o ex-comunista disparou contra a empresa terceirizada e afirmou que os atrasos eram culpa das empresas. “Nós temos dinheiro para pagar todos os meses. A culpa não é do governo, é das empresas que não entregam a porra do documento. Nós já assinamos um convênio com o Banco do Brasil”, disse.

Em nota, a empresa disparou contra Moisés Diniz e afirmou que os quatro meses de débito com os terceirizados é culpa da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) que não faz os repasses à empresa. “Importante destacar que a empresa possui contratos com outras secretarias e que os salários dos funcionários se encontram em dia, não restando dúvidas de que os atrasos destes funcionários estão relacionados a falta dos repasses pela Secretaria de Estado da Educação. A empresa se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos e preza pela verdade e transparência, repudiando atitudes mentirosas como a do assessor e ex-deputado Moisés Diniz, que quer utilizar desse momento difícil para fazer palanque político com os funcionários que estão com salários atrasados”, afirmou.