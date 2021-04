DNIT inicia trabalho de recuperação em todos os trechos da BR-364

Três empresas e o 7º Batalhão de Engenharia e Construção (7º BEC), iniciaram nesta quarta-feira, 28, os trabalhos de 2021 de manutenção da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O pessoal da limpeza e nove equipes de manutenção de pista, atuam nos mais de 600 quilômetros da estrada federal entre as duas cidades. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) no Acre, Carlos Moraes, relata que o serviço começa em todos os lotes, inicialmente, com limitações.

“Já fizemos várias intervenções pontuais este ano mas agora os serviços começam de forma sistematizada. O período de chuvas foi intenso e o solo ainda segue muito saturado e a execução de serviços, como de remendo profundo, está impraticável, mas já estamos fazendo o que é possível”, pontuou.

O trabalho na BR-364 entre a capital e a segunda maior cidade do Estado é feito por 3 empresas, sendo duas do Acre e outra de Rondônia, além do Batalhão de Engenharia e Construção – 7º BEC.

Devido à atual situação da estrada as viagens que eram feitas em 10 horas de ônibus entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, agora demoram mais de 13 horas.