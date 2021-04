Criminosos chegam em fazenda pedindo ajuda, assaltam e atiram em proprietário e no filho

Mais um assalto foi registrado em uma propriedade rural em Rio Branco. Cinco homens armados invadiram uma residência localizada no Ramal Boa União, no km 26 da Transacreana, renderam o proprietário e seu filho, os feriram a tiros e roubaram vários pertences da família na manhã desta quinta-feira, 29.

Segundo informações da polícia, por volta das 7h dois homens não identificados chegaram na fazenda pedindo ajuda informando que seu barco estava com defeito no Riozinho do Rola, o proprietário e seu filho pegaram as espingardas e foram averiguar a situação dos agentes. Ao chegarem no local, os dois homens anunciaram o assalto.

O proprietário e filho entraram em luta corporal com os dois criminosos e Antônio (proprietário), foi ferido com um tiro que transfixou o braço, já o seu filho foi atingido com um projétil que acertou de raspão a região da costela. A mulher de Antônio ao escutar os tiros e perceber que três bandidos saíram da mata, pegou a sua filha, saiu correndo pela área de matagal e pediu ajuda a ribeirinhos que passavam em um barco.

O proprietário e o seu filho foram rendidos pelos criminosos e amarrados. Durante a ação, os bandidos roubaram 3 espingardas, 1 rifle calibre 22, 1 revólver calibre 38, 1 voadeira, 1 motor, 40 litros de combustível e uma quantia de R$ 11,5 mil. Os criminosos fugiram na voadeira pelo Riozinho do Rola.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, encontrou o proprietário e seu filho feridos e já estavam soltos. Os policiais encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil.