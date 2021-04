Bando rende vigilante e tenta arrombar caixa eletrônico anexado ao Batalhão da PM desativado

Criminosos armados invadiram na madrugada desta quinta-feira, 29, a sede do 2° Batalhão da Polícia Militar localizado na rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco, que encontra-se em reforma. O bando rendeu o vigilante e tentou arrombar o caixa eletrônico que fica anexo ao prédio.

Segundo informações da polícia, os três bandidos chegaram por volta de meia-noite e armados, renderam o vigia, o amarraram e em seguida com um maçarico tentaram fazer um buraco na parte interna do caixa eletrônico, porém não obtiveram êxito.

A polícia informou a reportagem do ac24horas que os criminosos ficaram com o vigia refém até às 4h, e após tentarem de todas as formas quebrar o caixa eletrônico, desistiram e fugiram.

A polícia informou ainda, que antes do batalhão ir para sua nova sede provisória, no Arena da Floresta, solicitou que a instituição bancária removesse o caixa eletrônico, porém, até a manhã desta quinta-feira, ainda não foi providenciado a remoção.

Um morador ao perceber a situação foi até ao batalhão e encontrou o vigia amarrado. A Polícia Militar foi acionada, colheram informações das características dos bandidos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.