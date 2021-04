Três mortes por Covid-19 são registradas em Cruzeiro do Sul

O Boletim Diário do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul desta quarta feira, 28,registra 3 mortes por Covid-19 no local, sendo 1 de Cruzeiro do Sul, 1 de Feijó e 1 de Tarauacá.

Na unidade hospitalar há um total de 52 pacientes, estando 40 na clínica e 12 na UTI, sendo que a maioria é de Tarauacá com 5 pacientes, 2 são de Cruzeiro do Sul, 2 de Feijó, 1 de Mâncio Lima, 1 Eirunepé e 1 Envira, sendo essas duas últimas cidades do Amazonas.

Nas últimas 24 horas foram registradas 2 altas hospitalares.