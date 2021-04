Ministro da Infraestrutura convida população para inauguração da ponte do Rio Madeira

Em um vídeo nas redes sociais divulgado na noite desta quarta-feira, 28, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, convidou toda a população rondoniense e acreana para a inauguração da ponte do Rio Madeira, no Abunã. O ato ocorrerá no dia 07 de maio com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No vídeo ao lado de Bittar, o ministro confirma a presença do presidente e dos governadores e autoridades dos Estados de Rondônia e Acre. “Olá minha gente, quero fazer um convite muito especial para todos de Rondônia e do Acre. A inauguração da ponte do Abunã. Tá chegando senador. No dia 07 de maio, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Presidente que priorizou essa obra e não deixou faltar orçamento juntamente com as bancadas federais. Foi um esforço que vai acabar com uma espera de 40 anos. Quantos caminhoneiros mandam mensagem pra gente, todos os dias, porque precisam pegar balsa. Esse sofrimento está acabando. Uma ponte que vai ligar, no final das contas, apesar de ser em Rondônia, vai ligar o Acre ao resto do Brasil”, afirmou.

O emedebista Márcio Bittar agradeceu o empenho do presidente Jair Bolsonaro e afirmou que uma espera de 40 anos se encerra no dia 07 de maio. “Esses dois anos de governo não faltaram os recursos para terminar essa obra, e agora depois de 40 anos, portanto esse pesadelo vai se acabar no dia 07. Quero agradecer ao presidente e ao ministro. Quero convidar todos no dia 07”, afirmou.