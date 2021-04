Menos de 1% da população se vacinou contra a gripe no Acre

A Campanha de Vacinação contra a gripe começou no último dia 12 de abril e vai até o dia 9 de julho no Acre. Segundo o cronograma do Núcleo do Programa de Imunização do Acre (PNI), devem ser vacinadas 309 mil pessoas do público estimado em três fases.

No entanto, dados da saúde apontam uma baixa procura pelas vacinas por parte dos públicos alvos. Até o momento, o estado recebeu 132.800 mil doses da vacina e aplicou menos de 1%.

Na capital a procura pelo imunizante também é baixa, das 34.400 doses, apenas 4.666 foram aplicadas. A coordenadora da vigilância epidemiológica de Rio Branco, Socorro Martins, destacou a importância de se manter vacinado em meio a pandemia do coronavírus. “Ela tem eficácia contra três vírus que trazem danos à saúde, principalmente da criança e do idoso. Ela imuniza contra o H1N1, H3N2 e a influenza do tipo B. Então ela ajuda os médicos a descartar esse vírus em caso de sintomas da Covid-19”, ressaltou.

A meta é imunizar pelo menos 90% dos grupos prioritários. Esses grupos são distribuídos em três etapas, de forma escalonada, determinada pelo Ministério da Saúde. Neste ano, a vacinação vai começar para crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde, idosos e professores.

A 23ª campanha de vacinação da gripe ocorre de forma simultânea à campanha contra a Covid-19. Imunização é feita nos postos de saúde do estado acreano.

Desse modo, a vacinação visa reduzir o impacto das complicações respiratórias atribuídas à influenza na população, amenizando a sobrecarga no sistema de saúde ocasionada pela pandemia da Covid-19.

Três etapas de vacinação

A campanha de imunização contra a gripe será distribuída em três etapas, de forma escalonada: 1ª etapa começou no 12 de abril e vai até 10 de maio: crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde

A 2ª etapa vai de 11 de maio a 8 de junho: idosos e professores. Já a 3ª etapa começa em 9 de junho a 9 de julho: demais grupos prioritários.