Marina faz críticas a parlamentares por PL que leva BR-364 para dentro da Serra do Divisor

A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), usou as redes sociais nesta quarta-feira, 28, para alertar que o Parque Nacional da Serra do Divisor está em perigo. Localizado na fronteira do Brasil com o Peru. A Serra do Divisor é uma das regiões de maior biodiversidade do mundo.

A fala da ex-ministra ocorre num momento em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a deputada federal, Mara Rocha e o senador Márcio Bittar, PSDB e MDB, estão atuando conjuntamente para retomar dois projetos de lei que preveem a construção de rodovia, que dividiria em dois, o Parque Nacional da Serra do Divisor (AC) e a privatização de seu território, abrindo caminho ao desmate, ao gado e à extração mineral.

“Não há nada mais miserável do que alguém que tem riqueza e não consegue entendê-la, perceber seu significado e cultivá-la”, escreveu Marina.

A ideia da estrada foi encampada pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido), que já tomou os primeiros passos para a construção do lado brasileiro da rodovia, mas ainda não se pronunciou sobre o projeto de lei em tramitação no Congresso que revoga o Parna da Serra do Divisor.

No início do mandato, a deputada federal Mara Rocha (PSDB-AC) apresentou, em novembro de 2019, o projeto de lei (PL) 6.024, que transforma o Parque Nacional em APA (Área de Proteção Ambiental), o nível de proteção mais baixo entre áreas protegidas. A mudança abriria caminho para a privatização das terras, desmatamento, extração de madeira, fazendas de gado, mineração e a exploração de gás de xisto.

Com colaboração da Folha de SP