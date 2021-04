Lollapalooza Brasil é adiado mais uma vez; produção anuncia nova data para março de 2022

O festival Lollapalooza Brasil foi remarcado pela terceira vez e não vai acontecer em setembro deste ano.

A produção anunciou, nesta quarta-feira (28), novas datas para o evento nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022.

Os ingressos comprados para a nona edição do festival, inicialmente marcada pra abril de 2020, continuam válidos.

Desde 2012, o festival acontece em São Paulo no mês de março ou abril.

Por conta da pandemia, ele foi adiado para dezembro de 2020, acabou sendo remarcado para setembro deste ano, e, agora, vai para março de 2022.

Line-up de 2022 não foi anunciado

A produção não informou os nomes das atrações que vão participar do festival no ano que vem. Isso também aconteceu nas outras vezes em que foi adiado.

O evento marcado para abril do ano passado tinha Guns N’ Roses, Lana Del Rey, Travis Scott, DJ Martin Garrix, The Strokes e Gwen Stefani como atrações principais.

As edições do Chile e da Argentina seguem confirmadas para os dias 26 a 28 de novembro deste ano.

Como faço para ter o reembolso do ingresso?

De acordo com a lei 14.046/2020, as empresas de turismo e do entretenimento não são obrigadas a fazer o reembolso imediato de serviços cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o texto, em vez de devolver o dinheiro, é preciso oferecer ao consumidor duas opções:

remarcar os serviços, as reservas ou os eventos cancelados ou;

disponibilizar crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços das mesmas empresas (ou seja, não a devolução do dinheiro, mas apenas a possibilidade de utilizar o valor já pago).

A lei é válida para eventos marcados até dezembro de 2022, prazo máximo que os clientes têm para usar o crédito e para remarcações de shows e festivais.

Leia o comunicado completo divulgado nesta quarta-feira (28):

“A 9ª edição do Lollapalooza Brasil está oficialmente adiada para os dias 25, 26 e 27 de março de 2022.

Nossa missão sempre foi e sempre será criar dias e noites incríveis para vocês, apaixonados por música. Momentos que arrepiam, que inspiram, que apaixonam, e que nunca saem da memória. Queríamos muito fazer mais uma edição inesquecível neste ano mas, com a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia, ficou cada vez mais claro que não será possível realizar em 2021 o fim de semana espetacular que vocês amam.

É uma decisão difícil, mas sabemos que é a escolha responsável para os nossos fãs, artistas, equipes, parceiros e toda comunidade que rodeia o Lollapalooza Brasil.

Vamos voltar mais fortes do que nunca em março de 2022 para um Lollapalooza histórico. Mal podemos esperar para encontrar vocês todos nos Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no ano que vem!

Os ingressos continuam válidos. No site oficial você encontra todas as informações sobre ingressos e dúvidas gerais: www.lollapaloozabr.com”.