Classe artística cria abaixo-assinado e se une contra fechamento da Escola de Música

O anúncio do governo de transformar a antiga Escola de Música do Acre, criada em 2012, em Escola Vocacionada rende polêmica no meio artístico. Fazedores da cultura, principalmente a classe dos músicos, discordam da iniciativa do governo.

Como forma de mostrar insatisfação, um abaixo-assinado online passou a circular colhendo assinaturas. A intenção é pressionar o governo, mesmo com a declaração da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Desporto (SEE) de que os cursos de música continuarão a ser ofertados. A única mudança seria a oferta de outras modalidades culturais para alunos do ensino médio.

Os artistas consideram que a estrutura não é suficiente para a ampliação de outras modalidades artísticas. “É um retrocesso. O que precisamos é ampliar os espaços de cultura na nossa capital, que já são poucos. O leque de ofertas culturais precisa ser acrescido e novos espaços construídos”, destaca Lenine Alencar, ativista cultural e presidente da Federação de Teatro do Acre.

Os artistas reclamam que não foram consultados sobre a mudança. O abaixo-assinado contava até o meio-dia desta quarta-feira, 28, com 4.358 assinaturas.