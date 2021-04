Bolsonaro vai inaugurar ponte no momento em que RO registra recorde de mortes por Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro deve participar da inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, no próximo dia 7 de maio, no momento que o Estado de Rondônia é o epicentro da pandemia por Covid-19 com recorde no registro de óbitos.

Porto Velho, a capital, ultrapassou o número de mortes de Manaus, no Amazonas. Os dados foram apresentados pelo Ministério Público de Rondônia, através do Grupo de Atuação Especial Cível e de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Consumidor e da Saúde.

Segundo o grupo, 408 pessoas morreram por cada cem mil habitantes em Porto Velho. Manaus registrou 399 óbitos por cem mil e Rio Branco é a penúltima capital da região norte com 222 mortos por cem mil habitantes. Porto Velho é a segunda do ranking nacional nesse quesito perdendo apenas para Cuiabá que registrou 418 mortes.

O estado de Rondônia tem 210 mil casos confirmados de Covid-19, com 5.109 registros de óbitos até a última terça-feira (27). Os dados são do último boletim divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Metade das mortes provocadas pelo novo coronavírus foram na capital, Porto Velho, um total de 2.184 mortes.

No Acre, segundo a Secretaria de Saúde, foram 76.971 casos confirmados do novo coronavírus, com 1.488 óbitos até dia 27 de abril. Os dados são da agência de informações da Covid-19.

Há uma recomendação pelo Ministério Público Estadual de Rondônia para que o evento de inauguração da obra que contará com presença de autoridades dos estados de Porto Velho e do Acre, não provoque aglomerações. O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou pelo Twitter que a ponte sobre o Rio Madeira no distrito de Abunã, em Porto Velho, será inaugurada no dia 7 de maio. A ponte, localizada na BR-364, vai facilitar o acesso ao estado do Acre.

O Palácio do Planalto ainda não anunciou o horário da cerimônia e nem detalhes da logística.