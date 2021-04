BID Lab e Cubo Itaú lançam segunda turma do BID ao Cubo edição Norte e Nordeste

Programa aumenta em 50% o número de startups selecionadas e apresenta calendário de roadshow na região

Estão abertas as inscrições para o BID ao Cubo Norte e Nordeste, programa desenvolvido pelo Cubo Itaú, maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, e o BID Lab, Laboratório de Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo é beneficiar startups com soluções inovadoras, de uso intensivo de tecnologia, com escalabilidade e impacto social e/ou econômico para melhorar a vida das populações pobres e vulneráveis na América Latina e no Caribe.

O foco do programa são startups que já estejam em fase de tração ou escala. Vale ressaltar que iniciativas fundadas por mulheres, afroempreendedores e LGBTQIA+ são encorajadas a participar.

No fim de 2020, foi realizada uma edição piloto que contou com excelentes resultados. “Foram mais de 30 matchmakings realizados com mantenedores e investidores, 15 mentorias e 90% de engajamento nos workshops. Esses números mostram o quanto as startups da região são relevantes para a economia e contribuem com o fortalecimento do ecossistema nacional. São conexões de valor que o BID ao Cubo possibilita e que fomentam o desenvolvimento de soluções incríveis. Queremos cada vez mais essas mentes brilhantes dentro da comunidade Cubo”, explica Renata Zanuto, co-head do Cubo Itaú.

Além disso, surgiram alguns cases importantes, como a venda da Kinvo por R$ 72 milhões para o BTG Pactual, o crescimento de 1500% em volume de operação da Zro Bank e o investimento do Google for Startups na Prol Educa, todas participantes da primeira edição do BID ao Cubo.

Para a edição atual, haverá um aumento de 50% no número de startups selecionadas e uma série de oito road shows, nos quais especialistas do BID Lab e do Cubo Itaú irão apresentar os detalhes do programa e colher informações sobre as comunidades locais de startups e suas principais necessidades.

Morgan Doyle, representante do BID no Brasil, destaca a importância das regiões Norte e Nordeste para o trabalho do Banco. “Estamos muito entusiasmados em dar continuidade a este intercâmbio. Existem soluções muito promissoras nos estados do Norte e Nordeste, com capacidade de ajudar a resolver grandes problemas do desenvolvimento nestas regiões que são prioritárias para a atuação do BID no Brasil. Esperamos também que o setor público se beneficie da oferta de mais inovações locais”, afirma.

Durante oito semanas, as 15 startups selecionadas terão a oportunidade de se conectar à rede do Cubo e do BID Lab, e outros ecossistemas relevantes concentrados em São Paulo, como centros de tecnologia, espaços de co-criação, investidores, mentores e outras pontas da cadeia.

Interessados devem fazer a inscrição pelo site: bidaocubo.cubo.network/norte-nordeste

Sobre o Cubo Itaú

Inaugurado em setembro de 2015 pelo Itaú Unibanco em parceria com a Redpoint eventures, o Cubo Itaú é o maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, uma organização sem fins lucrativos que potencializa a conexão e a criação de negócios entre grandes empresas e startups. O Cubo Itaú tem sede na região da Vila Olímpia, em São Paulo, e, por meio de suas plataformas física e digital abriga mais de 400 startups curadas de diferentes segmentos de mercado e contempla, assim, empreendedoras e empreendedores de todo o Brasil. O Cubo tem mantenedores que representam as maiores indústrias da economia, como Itaú Unibanco, Dasa, brMalls, Cogna, VLI, Schneider, Accenture Digital, AWS, CI&T, Corteva, Renault, GPA, Wilson Sons, Saint-Gobain, TIM, B3, BID Lab, L’Oreal Brasil, PSA, Salesforce e Vivest. E parceiros estratégicos como a Wayra Brasil. Mais informações podem ser encontradas em: https://cubo.network/.

Sobre o BID Lab

O BID Lab é o laboratório de inovação do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a principal fonte de desenvolvimento, financiamento e know-how para melhorar a vida na América Latina e no Caribe. O objetivo do BID Lab é impulsionar a inovação para a inclusão na região, mobilizando financiamento, conhecimento e conexões para co-criar soluções capazes de transformar a vida de populações vulneráveis afetadas por fatores econômicos, sociais ou ambientais. Desde 1993, o Laboratório do BID aprovou mais de US$ 2 bilhões em projetos implantados em 26 países da ALC. www.idblab.org

Sobre o BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento se dedica a melhorar vidas. Estabelecido em 1959, o BID é uma das principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe. O BID também realiza pesquisas de ponta e fornece assessoria política, assistência técnica e treinamento a clientes dos setores público e privado em toda a região.